Meram Belediye Başkanı Kavuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı.
Oylama öncesi AA Konya Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya'dan bilgi alan Kavuş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflarını inceledi.
Kavuş'un spor kategorisindeki tercihi Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" başlıklı fotoğrafı oldu.
Haber kategorisinde, Sergen Sezgin'in çektiği "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını seçen Kavuş, çevre-yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafını tercih etti.
Kavuş, oylamanın ardından AA muhabirlerinin çektiği tüm fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu dile getirdi.