Konyaspor- Beşiktaş maçından notlar

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KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Arabam.com Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçının başlangıç kadrosunda yer alan Georges-Kevin N'Koudou ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Salih Uçan ve takımdan ayrılan Wout Weghorst'un yerine Romain Saiss, Valentin Rosier, Josef de Souza ve Jackson Muleka ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş; Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha Sanuç, Rosier, Josef, Gedson Fernandes, Masuaku, Redmond, Muleka ve Cenk Tosun ilk 11'iyle maça başladı.

Siyah-beyazlı ekipte tedavisi süren Rachid Ghezzal, kadroda yer almadı.







- Konyaspor'da 3 değişiklik







Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.



Palut; Oğulcan Ülgün, Endri Çekiçi ve Amilton'un yerine Bytyqi, Paz ve Muhammet Demir'e ilk 11'de şans verdi.

Konyaspor, karşılaşmaya Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Michalak, Paz, Hadziahmetovic, Bytyqi, Diouf, Muhammet Demir 11'iyle başladı.







- Ahmet Çalık anıldı







Geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, karşılaşma öncesi anıldı.



Taraftarlar, "Ahmet Çalık" ve "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratlarının yanı sıra alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı.

Öte yandan, maçı yaklaşık 25 bin Konyaspor taraftarı, tribünden takip etti. Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi.



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