Konyaspor- Beşiktaş maçından notlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaspor-Beşiktaş maçından notlar

AA

Konyaspor-Beşiktaş maçından notlar

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Arabam.com Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçının başlangıç kadrosunda yer alan Georges-Kevin N'Koudou ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Salih Uçan ve takımdan ayrılan Wout Weghorst'un yerine Romain Saiss, Valentin Rosier, Josef de Souza ve Jackson Muleka ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş; Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha Sanuç, Rosier, Josef, Gedson Fernandes, Masuaku, Redmond, Muleka ve Cenk Tosun ilk 11'iyle maça başladı.

Siyah-beyazlı ekipte tedavisi süren Rachid Ghezzal, kadroda yer almadı.


- Konyaspor'da 3 değişiklik


Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Palut; Oğulcan Ülgün, Endri Çekiçi ve Amilton'un yerine Bytyqi, Paz ve Muhammet Demir'e ilk 11'de şans verdi.

Konyaspor, karşılaşmaya Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Michalak, Paz, Hadziahmetovic, Bytyqi, Diouf, Muhammet Demir 11'iyle başladı.


- Ahmet Çalık anıldı


Geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, karşılaşma öncesi anıldı.

Taraftarlar, "Ahmet Çalık" ve "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratlarının yanı sıra alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı.

Öte yandan, maçı yaklaşık 25 bin Konyaspor taraftarı, tribünden takip etti. Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaspor- Beşiktaş maçından notlar
YEREL HABERLER Konyaspor- Beşiktaş maçından notlar
Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Konya'da sürüyor
YEREL HABERLER Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Konya'da ...
AYOS Konyaspor - Pınar Karşıyaka: 71-82
YEREL HABERLER AYOS Konyaspor - Pınar Karşıyaka: 71-82
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Meram Belediye Başkanı Kavuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Meram Belediye Başkanı Kavuş, AA'nın "Yılın ...
Derbent'te "Hz. Peygamber ve Sevgi Medeniyeti" konferansı yapıldı
YEREL HABERLER Derbent'te "Hz. Peygamber ve Sevgi Medeniyeti" ...
Konyaspor 5 atık pil getirene ücretsiz maç bileti verecek
YEREL HABERLER Konyaspor 5 atık pil getirene ücretsiz maç bileti ...
(Görüntülü) KONYA - BAKAN KİRİŞCİ 2022&#039;DE 296 MİLYAR LİRALIK TARIMSAL VARLIĞIMIZ SİGORTALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONYA - BAKAN KİRİŞCİ 2022'DE 296 ...
Bakan Kirişci: 2022'de 296 milyar liralık tarımsal varlığımız sigortalandı
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: 2022'de 296 milyar liralık tarımsal ...
Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası Konya'da başladı
YEREL HABERLER Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası Konya'da ...
Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi
Beşiktaş, Konya'da tezahüratlarla karşılandı
YEREL HABERLER Beşiktaş, Konya'da tezahüratlarla karşılandı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Konya'da Gelir Koruma Sigortası Lansman Toplantısı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Konya'da Gelir Koruma ...
(Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ, GELİR KORUMA SİGORTASI LANSMAN TOPLANTISI&#039;NA KATILDI TAMAMI FTP&#039;DE
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ, GELİR KORUMA SİGORTASI ...
Karapınar'da yağmur duası yapıldı
YEREL HABERLER Karapınar'da yağmur duası yapıldı
Altınekin'de "Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi" semineri verildi
YEREL HABERLER Altınekin'de "Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi" ...
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden "Engelsiz Konya Mobil Uygulaması"
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi'nden "Engelsiz Konya ...
Fatih Erbakan: Ucube bir modeli ortaya koyuyorlar
YEREL HABERLER Fatih Erbakan: Ucube bir modeli ortaya koyuyorlar
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Konya'da konuştu:
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Konya'da ...
Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli ...
Türkiye Tekvando Şampiyonası Konya'da başlıyor
YEREL HABERLER Türkiye Tekvando Şampiyonası Konya'da başlıyor
Konya'da "Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar ile Özgürlük ve Güvenlik Hakkı" programı yapıldı
YEREL HABERLER Konya'da "Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar ile Özgürlük ...
Konya'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi ...
(Görüntülü)BOŞANMA AŞAMASINDAKİ FADİMANA?DAN ZİYNET VE EV EŞYALARININ İADESİ İÇİN HUKUK MÜCADELESİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)BOŞANMA AŞAMASINDAKİ FADİMANA?DAN ZİYNET ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.