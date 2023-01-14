Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan
Arabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Michalak, Paz, Hadziahmetovic, Bytyqi, Diouf, Muhammet Demir
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Josef de Souza, Redmond, Fernandes, Saiss, Muleka, Cenk Tosun
Sarı kart: Dk. 29 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor)
Gol: Dk. 1 Mert Günok (kendi kalesine) (Arabam.com Konyaspor)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Arabam.com Konyaspor, konuk ettiği Beşiktaş önünde ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
Ev sahibi ekip maçın ilk dakikasında öne geçti. Valentin Rosier'in geri pasında topu kontrol edemeyen kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kalesinde gördü: 1-0.
13. dakikada Muleka'nın sol kanattan ortasına arka direkte Redmond'un vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
15. dakikada Rosier'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdi topu Cenk Tosun bekletmeden yay üzerindeki Josef'e bıraktı. Bu oyuncunun sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.
26. dakikada Redmond'un pasıyla süratlenen Fernandes'in ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Erhan Erentürk güçlükle topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.