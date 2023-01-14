Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Arabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Michalak (Dk. 63 Muric), Paz (Dk. 76 Soner Dikmen), Hadziahmetovic, Bytyqi, Diouf (Dk. 90+2 Ikpeazu), Muhammet Demir (Dk. 46 Endri Çekiçi)

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton (Dk. 56 Tayfur Bingöl), Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Josef de Souza, Redmond (Dk. 56 Kevin N'Koudou), Fernandes, Saiss, Muleka, Cenk Tosun (Dk. 89 Dele Alli)

Sarı kartlar: Dk. 29 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor), Dk. 69 Masuaku (Beşiktaş)

Goller: Dk. 1 Mert Günok (kendi kalesine) (Arabam.com Konyaspor), Dk. 67 Cenk Tosun, Dk. 90+5 Josef de Souza (Beşiktaş)





KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 2-1 yendi.

54. dakikada Welinton'un uzaktan sert şutunda top yandan auta çıktı.

56. dakikada Guilherme'nin ortasında iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşu istediği gibi olmayınca, top yandan auta gitti.

63. dakikada Bytyqi'nin ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta üst direğe çarpan top, auta çıktı.

67. dakikada Beşiktaş, eşitliği sağladı. Sol kanattan atak geliştiren N'Koudou'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Cenk Tosun'a bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

83. dakikada Guilherme'nin ortasına Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

90+5. dakikada Beşiktaş öne geçti. N'Koudou'nu sol kanattan ortasında Tayfur Bingöl, ceza sahası içinde topu geriye çıkardı. Topu önünde bulan Josef de Souza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşma siyah-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.





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