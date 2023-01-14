MÜSİAD Konya Şubesi 25. Olağan Genel Kurulu Gala Programı

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KONYA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi'nin 25. Olağan Genel Kurulu Gala Programı gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen ve Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başlayan program, MÜSİAD Konya Şubesi'nin faaliyetlerinin anlatıldığı sinevizyon gösterisi ile devam etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, burada yaptığı konuşmada, Konya'nın 3 milyar doları aşan ihracatı ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan önemli bir sanayi şehri olduğunu söyledi.

MÜSİAD'lı olmanın farklı bir gelenek olduğunu dile getiren Büyükdede, "Hareketlerinizle, davranışlarınızla, verdiğiniz kararlarla MÜSİAD'lı olarak davranmak farklı bir şey, sıradan bir insan olarak davranmak farklı bir şeydir. MÜSİAD'lı olmak kolay bir yaşam tarzı değildir. Bunu yaşayabilmek için de çok şeyimize dikkat etmemiz gerekiyor. Sanayide, iş dünyasında hareketlerinizi ona göre tanzim etmemiz gerekiyor." dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da MÜSİAD'ın küresel ölçekte toplam 165 şube ve irtibat noktası, 13 binin üzerindeki üyesi ve 60 bine yakın firmasıyla Türkiye ekonomisine katma değer sağladığını kaydetti.

MÜSİAD'ın, küresel bir işbirliği ve sermaye platformu olduğu kadar, gücünü ülkenin zengin medeniyet değerlerinden aldığını ifade eden Asmalı, "Aynı zamanda MÜSİAD’ımız mazlum, mağdur ve muhacirlerin imdadına koşan müşfik bir insani diplomasi kuruluşudur." dedi.

Programın sonunda Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'ye gecenin anısına hediye takdim edildi.

Etkinliğe, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve dernek üyesi iş insanları katıldı.

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