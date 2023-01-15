Konya merkezli FETÖ operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda örgüt içinde yönetici konumunda olduğu, kamu kurumlarına eleman yerleştirdiği tespit edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 4 ilde belirlenen ardeslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı olan şüphelilerin ifadelerinde FETÖ bağlantısı olan birçok şüphelinin ilk kez deşifre edildiği öğrenildi.

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