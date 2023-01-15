Konya'da otel odasında 5 tabanca ile çok sayıda tabanca parçası bulundu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otel odasında 5 tabanca ile çok sayıda tabanca parçası bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Müftü Mahallesi'nde bir otelde sigara içildiği ihbarı üzerine denetim için adrese gitti.

İncelemede ihbarın asılsız olduğu anlaşılırken, ekipler otel lobisindeki bir kişinin hereketlerinden şüphelendi.

Ekipler, şüpheli M.K'nin (20) "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçundan arandığını, otelin bu kişi hakkında yer bildirimini gösterecek kayıt yapmadığını tespit etti.

Konuyla ilgili otele "Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet" suçundan 29 bin 852 lira cezai işlem uygulandı.

M.K'nin kaldığı odada yapılan aramada, 5 tabanca, çok sayıda şarjör, 8 tabanca namlusu, 160 tabanca parçası, 17 kurusıkı tabancayı çevirmek için kullanılan alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.