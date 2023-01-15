Konya'da park halindeki traktörden düşen çocuk yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeki traktör römorkundan düşen çocuk yaralandı.

Şehit Muhsin Kiremitçi Caddesinde park halinde bulunan traktörün römorkunda bisiklet süren E.Y. (2) dengesini kaybederek düştü.



Yaralı çocuk Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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