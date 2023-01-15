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Konya'daki barınakta köpeği öldüren sanıkların tahliyesine tepki

AA

Konya'daki barınakta köpeği öldüren sanıkların tahliyesine tepki

KONYA (AA) - Konya'da görevli oldukları barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanığın mahkemede ilk celsede tahliye edilmesine bir grup hayvansever tepki gösterdi.

Konya'nın yanı sıra Ankara, Samsun, İzmir, Aydın, Hatay, Eskişehir ve İstanbul'dan gelen çok sayıda hayvansever, Işıklar Mahallesi Pazar Yeri Miting Alanı'nda toplandı.

Ellerindeki dövizlerle bir süre slogan atan hayvanseverler adına açıklama yapan Pati Korucuları Derneği Başkanı Ayşe Taşkıran, "Kanlı küreğin hesabını sormaya geldik." dedi. Taşkıran, şunları söyledi:

"20 Ocak'ta kürekle o masumun başına vura vura öldüren sanıkların karar duruşması var. Tam 5 gün sonra 'kanlı kürek davası' sonuçlanacak ve o şahıslar elini kolunu sallayarak aramızda geziyorlar. 20 Ocak'ta adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Sayın yargıçlar elinizi vicdanınıza koyun ve o videoları lütfen bir kez daha izleyin."

Basın açıklamasına Sokak Hayvanları Derneği üyeleri de destek verdi.

Açıklamanın ardından hayvanseverler dağıldı.

- Olay

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım 2022'de tutuklanmış, 2 Ocak'taki duruşmada tahliye edilmişlerdi.

İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

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