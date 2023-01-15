CHP Konya İl Başkanlığında devir teslim töreni

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KONYA (AA) - Seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eden eski CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, il başkanlığını Bekir Yaman'a devretti.



Konya'da bir otelde düzenlenen devir teslim töreninde CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, önemli bir seçim sürecine girildiğini hatırlattı, "Millet İttifakı bu seçimlerde 400 milletvekiline ulaşamazsa ben başarılı saymam." dedi.

Seçim çalışmalarında tempoyu yükselteceklerini bildiren Şener, şöyle konuştu:

"Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, Millet İttifakını oluşturan tüm partilerin geçmiş yıllarda ortaya koydukları vizyon, gelecekle ilgili kamuoyunda meydana getirdikleri algılama, bu seçimlerde Türkiye'deki iktidarı belirleyecektir. Biz umut ediyoruz ki Millet İttifakını oluşturan partiler, başta Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti olmak üzere, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokratik Parti birlikte, omuz omuza hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarılı olacaklardır hem de TBMM'de milletvekillerinin büyük çoğunluğuyla güçlü bir şekilde iktidara geleceklerdir."

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Kilik de iktidara gelmeyi, gençleri ve basını özgürleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kilik, CHP Genel Başkanlı Kılıçdaroğlu'nun 28 Ocak'ta Konya'yı ziyaret edeceğini bildirerek, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ise "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanını cumhurbaşkanı yapma hayalimiz var." diye konuştu.

CHP Konya İl Başkanı Bekir Yaman'ın görevine oy birliğiyle seçildiğini dile getiren Kilik, "Herkes ne kadar birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu görüyor. Genel Merkezin Konya'ya bakışını da görüyor. Mevcut il başkanımız, yönetiminin tamamının oyuyla bu göreve seçildi. Genel Merkez olarak sonuna kadar arkasındayız." ifadelerini kullandı.

CHP Konya İl Başkanı Bekir Yaman, Barış Bektaş'ın bugüne dek fedakarlıkla çalıştığını belirterek, "Halk içinde, halkla birlikte, aynı azim ve kararlılıkla çalışacağız, haksızlık karşısında susan şeytan olmayacağız. Yılmadan, usanmadan korkmadan çalışmalarımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.



Eski CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş da Yaman'ın yeni görevinin hayırlı olmasını diledi ve milletvekilliği aday adaylığını açıklayarak partililerden destek istedi.

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