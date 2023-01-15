Konya'da "Ata Tohumu Takas Şenliği"

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KONYA (AA) - Atadan Geleceğe Tohum, Anadolu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle "Ata Tohumu Takas Şenliği" düzenlendi.

Kooperatif Başkanı Sema Günbaş, Ziraat Fakültesinde düzenlenen etkinliğin çok değerli olduğunu, yaptıkları çalışmaların her geçen gün daha fazla insana ulaşmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bahçesinde yetiştirerek çoğalttığı ve ücretsiz dağıttığı ata tohumlarını daha çok kişiye ulaştırmak için kooperatif kurduğunu belirten Günbaş, "Amacımız, daha çok ata tohumu üretmek, üretilen tohumlardan ürün yetiştirmek ve sağlıklı ambalajlı gıdaya dönüştürmek. Bu çalışmalarımızı hayata geçirirken de birçok kadına iş imkanı ve ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz. Bu amaçla yola çıktık." diye konuştu.

Şehirlerde yaşayan insanların da ata tohumu yetiştirmeye ve üretmeye çalıştığını anlatan Günbaş, "Çocuklarımızı eğiterek geleceğe yatırım yapmak ve gelecek nesillere bir şeyler bırakabilme adına da çalışıyoruz." dedi.



"Türkiye'ye ne kazandırabiliriz?" kaygısıyla faaliyet yürüttüklerini dile getiren Günbaş, şunları kaydetti:



"İnşallah bu yolda devam edeceğiz. Bu işe gönül veren insanlar oldukça bazı şeylerin değişeceğine inanıyorum. Biz de değiştirme için buradayız. Kooperatifimizin çalışmalarını ve sesimizi duyan, manevi olarak destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığına da teşekkür ediyorum. Bizleri hiç yalnız bırakmadılar."

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu da Ziraat Fakültesinin kapılarının her zaman üreticiye açık olduğunu vurguladı.



Bayramoğlu, "Ziraat Fakültesinde 145 akademisyen var. Hangi konuda yardıma ihtiyacınız varsa fakültenin kapısını çalabilirsiniz. Bununla ilgili Alo Ziraat Çiftçi Danışma hattı var. Bu sayede üretim faaliyeti sırasında ihtiyaç duyduğunuz bilgileri buradan alabilirsiniz, aynı zamanda bitkinin yaşadığı hastalığın fotoğrafını da çekip paylaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.



Program farklı tohumların takas edilmesiyle sona erdi.

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