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Konya'da eski nişanlısının yüzüne kimyasal sıvı atarak yaralayan sanık hakim karşısında

AA

Konya'da eski nişanlısının yüzüne kimyasal sıvı atarak yaralayan sanık hakim karşısında

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde su saatine bakma bahanesiyle kapıyı açtırdığı eski nişanlısının yüzüne yanıcı kimyasal sıvı atıp kaçan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sabit T, müşteki Merve K. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Sabit T, Merve K. ile internet aracılığıyla tanıştıklarını, bu tanışıklığın sevgililiğe dönüştüğünü, Merve K'nin evli olduğunu daha sonra öğrendiğini iddia etti.

Sanık Sabit T, Merve K. ile ilişkilerinin bir süre daha devam ettiğini, Merve K'nin eşinden boşandıktan sonra aralarının bozulduğunu ve kendisini tüm alanlardan engellediğini ileri sürdü.

Merve K'nin, sosyal medya üzerinden kendisine küfür ettiğini öne süren Sabit T, "Erkeklik gururuma sürekli hakaret ediyordu. Bunun nedenini öğrenmek için yüz yüze görüşmek istedim. Çalıştığı markete ve evine gittim, bulamadım. Tekrar evine gittiğimde 'kim o' dedi. Ben de 'benim ben' dedim. Kapıyı açınca küfür etti, sonra da olay gerçekleşti. Kendisine zarar vermek istemedim." ifadesini kullandı.

Sanık, olayda kullandığı sıvıyı aracındaki yağ lekelerini temizleme amacıyla aldığını iddia ederek, şu savunmalarda bulundu:

"Kapıyı çaldığımda 'su saatine bakmaya geldik' şeklinde bir şey söylemedim. Merve erkekliğime küfür edince kendime yediremedim. Sıvının zarar vereceğini bilmiyordum, bir anlık öfkeyle susturmak için attım. Olaydan sonra şoka girdiğim için olay yerinden kaçtım. Sıvı sırt çantamdaydı, çantam alet ve edevat çantası gibiydi. Bu sıvıyı daha önce fısfısla kullanıyordum, aracıma bir zarar vermedi. Olay günü kapıya neden zarar verdi bilmiyorum."

Müşteki Merve K. ise önceki verdiği ifadelerini doğrulayarak, eklemek istediği bir şey olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sabit T'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere bilgi veren Merve K'nin avukatı Aycan Ceylan ise sanığın savunmasının bekledikleri bir savunma olduğunu, şikayetlerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

- Olay

Sabit T, 19 Haziran 2022'de Bardakçı Mahallesi'ndeki evine gittiği eski nişanlısı Merve K'nin üzerine yanıcı kimyasal sıvı atıp kaçmıştı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Merve K, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, Ilgın ilçesinde yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

Sanık Sabit T'nin "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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