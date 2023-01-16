Hüyük'ten kısa kısa

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KONYA (AA) - Coğrafi işaretli ürün Hüyük çileği lezzetiyle artık uluslararası düzeyde koruma altına alınacak.

İlçe Tarım Müdürü Ahmet Tingiş, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun (TÜRKPATENT), aralarında Hüyük çileğinin de yer aldığı 10 coğrafi işaretli ürün için Avrupa Komisyonu'na tescil başvurusunda bulunduğunu belirtti.

-Hüyük tarım kampı

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, hazırlıkları devam eden Gençlik ve Tarım Kampında incelemelerde bulundu.

Çiğdem, "Türkiye'de tematik olarak ilk olacak Gençlik ve Tarım Kampı ilçemize hayırlı hizmetlere vesile olsun. Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu nezdinde tüm emek verenlere minnet şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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