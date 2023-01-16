Konya Antalya kara yolunda uyuşturucu operasyonu

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Antalya'dan, Konya'ya uyuşturucu getirileceği ihbarını üzerine harekete geçti.

Ekipler, takibe aldıkları bir aracı Antalya çevre yolunda durdurarak araçta yaptıkları aramada 150 adet extacy hap, 5 peçeteye emdirilmiş Kannaninoid (Bonzai), 2,85 gram Metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Araçta bulunan B.Ö ve A.G. isimli kişiler Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.



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