Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Konya'da devam ediyor

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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası, dördüncü gün müsabakalarıyla sürüyor.

Karatay Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'ndeki organizasyona, 2 bin 100 sporcu ve 4 bine yakın sporcu kafilesi katılıyor.

Şampiyonanın dördüncü gününde kadınlarda 67, erkeklerde ise 63 ve 74 kilolarda mücadeleler yapılıyor.



Organizasyon, yarın yapılacak müsabakalarla tamamlanacak ve ardından dereceye girenlere madalyaları verilecek.

Öte yandan, 18 Ocak Çarşamba günü ise Türkiye Para Tekvando Şampiyonası düzenlenecek.

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