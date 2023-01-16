Konya'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Aralık 2022'de Perşembe pazarında esnaf M.K'nin bıçakla yaralanmasıyla ilgili firari şüpheli F.Ş'nin (25) yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli F.Ş, belirlenen adreste polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan işlem yapılan şüpheli, işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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