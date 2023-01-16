Konya'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İsmail Taş idaresindeki 63 AFA 123 plakalı saman balyası yüklü kamyon, ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Taş olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Mahmut G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Taş'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, yaralı Mahmut G. hastanede tedavi altına alındı.

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