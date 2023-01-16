Konya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ile annesi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ile annesi yaralandı.



Hüseyin Ş. idaresindeki 42 ZE 700 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya kara yolunun 12. kilometresinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile annesi Gülhan Ş. (81), ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hüseyin Ş’nin, annesini muayene için Konya merkezdeki bir hastaneye götürdüğü ve buradan döndükleri öğrenildi.







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