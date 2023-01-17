Konya Cumhuriyet Başsavcısı İnal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı.
Oylama öncesi AA Konya Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya'dan bilgi alan İnal, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.
İnal'ın, spor kategorisindeki tercihi Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" fotoğrafı oldu.
Haber kategorisinde, Sergen Sezgin'in çektiği "TOGG'un ilk yolculuğu"nu seçen İnal, çevre-yaşam kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğrafını tercih etti.
İnal, oylamanın ardından AA muhabirlerinin çektiği tüm fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu, seçmekte zorlandığını dile getirdi.