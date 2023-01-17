Konya Cumhuriyet Başsavcısı İnal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KONYA (AA) - Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı.

Oylama öncesi AA Konya Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya'dan bilgi alan İnal, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

İnal'ın, spor kategorisindeki tercihi Aytaç Ünal​​​​​​'ın "Merve'nin servisi" fotoğrafı oldu.

Haber kategorisinde, Sergen Sezgin'in çektiği "TOGG'un ilk yolculuğu"nu seçen İnal, çevre-yaşam kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş​​​​​​​'un​​​​​​​ "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğrafını tercih etti.

İnal, oylamanın ardından AA muhabirlerinin çektiği tüm fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu, seçmekte zorlandığını dile getirdi.

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