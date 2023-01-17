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Konya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye idari para cezası

AA

Konya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye idari para cezası

KONYA (AA) - Konya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 5 bin 451 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ankara Caddesi'nde seyir halindeki otomobil sürücüsünün, bir tıra yol vermemesi, makas atması ve trafiği tehlikeye düşürmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Tır sürücüsünün kaydettiği görüntüleri inceleyen polis ekipleri, plakasını tespit ettikleri otomobilin sürücüsü N.G'ye ulaştı.

Sürücüye, 5 bin 451 lira cezai işlem uygulandı.

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