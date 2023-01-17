Hüyük'te 10 mahalleye 10 spor tesisi tamamlandı

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KONYA (AA) - Hüyük'te 10 mahalleye sentetik spor sahası yapıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi destekleriyle yapılan sahalar gençlerin hizmetine sunuldu.



Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, "Hüyük ilçemizin 19 mahallesinde de gençlerimiz için futbol, voleybol ve basketbol sahaları yapma hedefindeyiz. Bugün 10 sahamız hizmete giriyor." dedi.



İlmen Mahallesinde yapımı tamamlanan sahada ilk maçta Hüyük muhtarları ve Hüyük Belediyesi personeli karşı karşıya geldi. Belediye Başkanı Çiğdem'in de oynadığı karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

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