Konya'da Dijital Sanat Sergisi düzenlenecek

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ve Konya Bilim Merkezi iş birliğinde "Dijital Keşfediş: Dijital Çağ, Dijital Dünya, Değişim ve Geleceğe Hazırlanmak" temalı Dijital Sanat Sergisi 24 Ocak'ta sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

KTO Karatay Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Bilim Merkezi'nde 24 Ocak-12 Şubat'ta ziyaret edilebilecek sergi, dijitale dair farklı bir deneyim sunacak.

Yapay zekanın hem bir araç hem de felsefi bir kavram olarak ele alınacağı sergi, dijital ve sanatın birlikteliğine ev sahipliği yapacak.

Uluslararası platformlarda eserleri sergilenen dünyaca ünlü sanatçılar eserlerini Konyalı sanatseverlerin beğenisine sunacak. Organizasyonda teknoloji ve sanatın birleştiği panel, söyleşi ve atölye çalışmaları ile dijital deneyim atölyeleri tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Dijital sergi kapsamında, mühendislik, hukuk, tasarım ve sosyal bilimler alanlarının dijitalle yorumlandığı birbirinden farklı etkinlikler ve spesifik konularda sunumlar da düzenlenecek.

Etkinlik gün ve saatlerine https://dijitalkesfedis.com web sitesinden ulaşılabilecek.

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