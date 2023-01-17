Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi

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KONYA (AA) - Arabam.com Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdı.

Konyaspor Kulübünün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler İlhan Palut. Kulübümüze 2 sene boyunca başarıyla hizmet eden teknik direktörümüz İlhan Palut ile yollarımızı ayırdık. İlhan Palut ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

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