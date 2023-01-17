Konya'da çocukların şivlilik hediyeleri hazırlandı

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KONYA (AA) - Konya'da üç ayların başlamasıyla çocukların kapı kapı dolaşıp şekerleme topladığı "şivlilik" geleneğini sürdürmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesince 200 bin çocuk için şivlilik hediyeleri hazırlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri'ne de giren "şivlilik" geleneği kapsamında hazırlanan hediyeler, 31 ilçedeki 200 bin anaokulu ve ilkokul öğrencisinin yüzünü güldürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın binlerce yıllık köklü tarihiyle kadim geleneklere sahip bir şehir olduğunu, şivlilik kültürünün de bu değerlerden birisi olduğunu belirtti.

Şivlilik günlerinde kentte ortaya çıkan dayanışmanın, birlik ve beraberlik ruhunun tüm dünyaya örnek olması gerektiğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:



"Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımıza şivlilik sevinci yaşatmanın heyecanını duyuyoruz. Konya'mızın 31 ilçesindeki tüm anaokulu öğrencilerimiz ile ilkokul 1. 2. 3. ve 4'üncü sınıfa giden toplam 200 bin öğrencimize karne günü şivliliklerini hediye edeceğiz. 31 ilçemizdeki tüm okullarımıza cuma günü çocuklarımıza dağıtılmak üzere hediyeleri teslim ediyoruz. Amacımız hem şivlilik geleneğini yaşatmak, hem de çocuklarımızın ara tatile mutlu girmelerini sağlamak."

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