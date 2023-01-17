Konya'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şubesi ekiplerince, Meram ilçesi Büyükaymanas Mahallesi'ndeki bir ikamette gümrük kaçağı sigara olduğu bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 23 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sigaralara el konuldu, 1 zanlı gözaltına alındı.

Bir başka operasyonda ise sosyal medya hesabından gümrük kaçağı cep telefonu satışıyla ilgili O.A. ve Ç.T. yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde 6 cep telefonu, operasyon sırasında adrese getirilen kargo paketinde 18 gümrük kaçağı cep telefonu ile 30 gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Ç.T'ye cep telefonunu tutarken taktığı kol saatinden yola çıkılarak ulaşıldığı öğrenildi.





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