Selçuklu Belediyesi, 2022 yılı sosyal destek karnesini açıkladı

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KONYA (AA) - Selçuklu Belediyesince 2022 yılında sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi 2 bin 168 kişiye 8 milyon liradan fazla sosyal destek kartı dağıtımı, 17 bin 224 öğrenciye 13 milyon liradan fazla eğitim yardımı yapıldığı açıklandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ilçede yaşayan engelli ve dezavantajlı vatandaşların temel ihtiyaçlarına karşılık vermek için özveriyle çalıştı.

Başta sosyal destek kartı, evde yaşlı bakım hizmeti olmak üzere Umut Evi, engelli araç bakımı, eğitim yardımı, süt yardımı, glutensiz gıda desteği ve asker maaşı gibi başlıklarda sunulan hizmetler takdir topladı.

- Rakamlarla 2022 yılı sosyal destek faaliyetleri

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2022 yılında ihtiyaç sahibi 2 bin 168 kişiye toplam 8 milyon 770 bin 825 lira tutarında sosyal destek kartı dağıtımı, 17 bin 224 öğrenci için 13 milyon 452 bin 500 lira tutarında eğitim yardımı gerçekleştirdi.

Ayrıca evde yaşlı bakım hizmeti kapsamında 65 yaş üstü ekonomik olanakları düşük, bakıma muhtaç, yalnız yaşayan 115 yaşlıya evlerinde bakım hizmeti verildi.

İhtiyaç sahibi 85 asker ailesine 459 bin 823 bin liralık nakdi yardım yapılırken, şehir dışından kanser tedavisi görmek için gelen 479 hasta ve refakatçisi için Umut Evi'nde ücretsiz konaklama hizmeti verildi.

Engelli ve kanserli hasta taşıma hizmeti 899 kez seferber olurken, 633 vatandaş hasta nakil ambulansı ile sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.

Taziye çadırı hizmeti ile bin 540 kez yakını vefat etmiş vatandaşlara hizmet sunuldu. Tüm bu hizmetlerin yanı sıra 40 çölyak hastasına 65 bin 431 lira tutarında glutensiz gıda yardımı yapıldı.

İhtiyaç sahibi 137 ailenin 15-36 ay arası bebeği için 161 bin 823 lira tutarında süt desteği sağlandı. Bunun yanı sıra engelli araç bakım hizmeti ile ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların arızalanan akülü engelli araçlarının da tamiratı yapıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmete devam edeceklerini bildirdi.

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