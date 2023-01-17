Konya'da devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'da kamış yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Mehmet Tuna idaresindeki 38 TK 062 plakalı kamış yüklü tır, Konya-Afyonkarahisar kara yolunun 55. kilometresinde karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Tuna, Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu, tırın çekilmesiyle ulaşıma açıldı.



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