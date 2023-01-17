Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu getirileceği ihbarını üzerine harekete geçti.

Ekipler, takibe aldıkları bir aracı Antalya çevre yolunda durdurdu.

Aramada 150 uyuşturucu hap, 5 peçeteye emdirilmiş bonzai, 2,85 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan Özkan B. ve Alparslan G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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