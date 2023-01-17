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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu getirileceği ihbarını üzerine harekete geçti.

Ekipler, takibe aldıkları bir aracı Antalya çevre yolunda durdurdu.

Aramada 150 uyuşturucu hap, 5 peçeteye emdirilmiş bonzai, 2,85 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan Özkan B. ve Alparslan G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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