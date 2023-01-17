Konya'da depremzedeler için yapılan konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

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KONYA (AA) - Konya'da 8 Kasım 2021'de meydana gelen depremin ardından, inşa edilen 42 konutun hak sahipleri kurayla belli oldu.

Merkez üssü Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Depremden etkilenen Kızılören Mahallesi ile rezerv alanda bulunan Sefaköy, Erenkaya, Çiftliközü, Tepekent, Akpınar, Sarıköy ve Karacaören mahallesinde inşa edilen 42 konutun, hak sahipleri kurayla belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik, depremzedelerin mağdur olmaması için hızlı şekilde konutların inşasına başlandığını belirterek, çekilen kuraların herkese hayırlı olmasını diledi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da emeği geçen kuruluşlara teşekkür etti.

Vatandaşların mutlu anlarında yanlarında olmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Özkan, "Böyle musibetlerden Allah muhafaza etsin. Herhangi bir can kaybı olmasa da vatandaşlarımızdan bazılarının evi hasar gördü. Orada sizlerle beraberdik. Bugün de beraberiz. Bu evlere kavuşarak daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olacaksınız. Hepinize hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kura çekim töreni gerçekleştirildi.

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