Konyaspor'da teknik direktörlüğe Aleksandar Stanojevic getirildi

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KONYA (AA) - Arabam.com Konyaspor, Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Stanojevic ile yönetici İbrahim Şahin ve İsmail Yazıcı katıldı.

1,5 yıllık sözleşmeye imza atan Stanojevic'in yardımcılıklarını Branko Vukasinovic, Branimir Micovic, Nemanja Jovsic ve Radenko Pantovic yapacak.

Sırp teknik adam, 2009-2010 ve 2010-2011 yıllarında Partizan ile Sırbistan ligi şampiyonluğu yaşarken, yine 2010-11 sezonunda Sırbastin Lig Kupası'nı da kazanma başarısı gösterdi.









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