Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Konya'da sona erdi

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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası, beşinci gün müsabakalarıyla bitti.

Karatay Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'ndeki organizasyona, 2 bin 100 sporcu katıldı.

Bugünkü müsabakalarla tamamlanan organizasyonda dereceye girenlere madalyaları verildi.

Öte yandan, yarın Türkiye Para Tekvando Şampiyonası düzenlenecek.





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