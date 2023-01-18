Beyşehir Gölü'nde kış ortası su kuşu sayımı tamamlandı

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KONYA (AA) - Türkiye'nin kuş popülasyonu yönünden önemli tatlı su kaynaklarından Beyşehir Gölü'nde 2023 yılı kış ortası su kuşu sayımı sona erdi.

Beyşehir Gölü'nün yanı sıra Ilgın'da Çavuşcugöl, Ereğli'de Akgöl Sazlıkları, Kulu'daki Gökgöl'de de yapılan ve 14 Ocak'ta başlayan sayımlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürü Gültekin Aksan, Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ölçer, Beyşehir Milli Parklar Şefi Fatih Demir, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kuş Gözlem Topluluğu ile SÜ Ali Akkanat Beyşehir Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan heyetin katılımıyla gerçekleştirildi.

Su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışma ile Türkiye genelinde sulak alanlardaki su kuşu değişimleri mevsimsel olarak izlenebiliyor.

Sayımlarla, sulak alanlar ve türler bazında su kuşu popülasyonlarının kısa ve uzun vadede gösterdikleri değişimler izlenirken, türlerin kış aylarındaki dağılımları belirleniyor, ortaya çıkan veriler ışığında alanlar ve kuş türleri için koruma öncelikleri oluşturuluyor.





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