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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya çiftçisi kar ve sağanak yağışları bekliyor

AA

Konya çiftçisi kar ve sağanak yağışları bekliyor

KONYA (AA) - MELİKE KESKİN - Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da, kış ayında beklenen kar ve sağanağın bir türlü yağmaması üreticilerde, verimde azalma kaygısına yol açtı.

Konya'nın sahip olduğu geniş tarım arazilerinde başta buğday ve arpa olmak üzere çeşitli ürünler yetiştiren, 2021'de yoğun kar yağışının etkisiyle artan verimden memnun olan çiftçi, son dönemde yaşanan kuraklığın sona ermesini bekliyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, AA muhabirine, bölgede kuraklıktan en fazla hububat bitkilerinin etkilendiğini söyledi.

Ocak ayının ortasına gelinmesine rağmen kente beklenen kar ve yağmurun görülmediğini belirten Kırkgöz, "Konya bölgesi geçtiğimiz ekimden bu zamana kadar yaklaşık 4 aylık periyotta önceki yıllar ortalamasına göre yüzde 40 daha az yağış aldı. Bu da tabii bölgedeki ekim alanlarını hububat ekim alanlarını ciddi anlamda etkiledi. Çünkü Konya'nın büyük bir kısmı kıraç alanda, yani susuz alanda hububat yetiştiriciliği yapıyor. Kuraklık, bir kısım tohumların çimlenmemesine bir kısım tohumların da çürümesine neden oldu." ifadesini kullandı.

- Sulak alanlarda sıkıntı yok

Kırkgöz, sulu alanlarda herhangi bir problem yaşanmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kıraç alanlarda belli bir kısımda tohumlarda çürüme ve tohum kayıpları var. Önümüzdeki dönemlerde yağışların gelmesiyle beraber inşallah tohum kaybı olan yerlerde çıkan tohumların bu açığı kapatacağını düşünüyoruz. Çünkü hububat bitkisi kardeşlenerek büyüyen bir bitki. Bu açıkları rahatlıkla kapatabilir durumda. Ancak ilerleyen dönemde yağış gelmezse, bu açıklıklar da biraz büyürse verimlerde ve rekoltede biraz düşüş olabilir diye düşünüyoruz. Ne kadar bir düşüş yaşanacağını şu anda tahmin etmek çok zor. Çünkü hububatın rekolte tahminini ve verim tahminini bitki kardeşlendikten sonra nisan ve mayıs aylarında söylemek daha doğru olur. Şu anda hali hazırdaki bitkiler kendilerini kurtarabilecek durumda. Yağışların gelmesiyle bunlar kurtulabilir ama gelmezse verim düşüklüğü yaşarız."

Bölgenin geçen üretim sezonunda güzel yağış aldığını vurgulayan Kırkgöz, şöyle devam etti:

"Bu yılki yağışlar, geçen seneye göre çok düşük kalıyor. Bu sadece Konya bölgesinde hububatı değil, ilerleyen dönemde yeraltı suyuyla sulanan yeşil mahsul dediğimiz mısır, ayçiçek, pancar gibi ürünlerde de sıkıntı olabilecek seviyeye gelebilir. İlerleyen dönemlerde eğer kar yağışı olmazsa ve yağmur yağışı gelmezse, yeraltı sularında ve barajlarda da bir nebze çekiliş, suyun azalmasının yaşanacağını tahmin ediyoruz. Konya çiftçisi, ovanın çiftçisi şu anda dört gözle yağış bekliyor. Yağışların gelmesi özellikle hububat alanları için çok önemli bir durum."

- "Ocak ayındayız, bahar günü sıcaklığı yaşıyoruz"

Karatay ilçesinde çiftçilik yapan Ziya Turhan da umutla yağış beklediklerini söyledi.

Yağışların çiftçi için çok önemli olduğuna değinen Turhan, şunları kaydetti:

"Buğday, arpa, mısır, ayçiçek, şeker pancarı üretimi yapıyoruz. Çiftçi de her zaman 'gelecek sene' ümidi vardır ama bu sene ümitlerimizi yitirmek üzereyiz. Ekim ayında 5-6 santimetre kadar bir yağış oldu. O zaman ektiğim ekinlerin bir miktarı çimlendi ama sonra yağış gelmedi. Yağış gelmeyince ekinler kurumaya yüz tuttu. Kurağa ekilen ekinlerde de hiçbir çimlenme yok. Tohum öylece duruyor. Yağmur rahmeti, kar bereketi bizim elimizde değil ama beklentimiz büyük. Ümidimiz yok değil, ümidimiz var, hala bekliyoruz."

Ürünlerde verim yağışlara bağlı olduğunu dile getiren Turhan, "Maalesef bu sene hiç kar görmedik. Ocak ayındayız bahar günü sıcaklığı yaşıyoruz. Büyük bir sabırsızlıkla, büyük bir heyecanla, duayla yağış istiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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