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Konya'da sahte içki ürettiği iddia edilen tornacı yakalandı

AA

Konya'da sahte içki ürettiği iddia edilen tornacı yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da tornacılık yaptığı iş yerinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine Karatay Sanayi sitesinde bulunan bir tornacıya operasyon düzenledi.

İş yerinde arama gerçekleştiren ekipler, kolilere gizlenmiş ve piyasaya sürülmek üzere hazır 18 şişe alkollü içki, 30 litre etil alkol, 9 alkol kiti ve alkol yapımında kullanılan 2 aparat ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin farklı çeşitlerde ürettiği sahte içkileri bandrollü şişelere doldurarak "orijinal" diye sattığı ileri sürüldü.

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