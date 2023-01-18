Konyalı saat ustası, 10 metrekare dükkanında 41 yıldır zamana ayar veriyor

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KONYA (AA) - Konya'da çırak olarak 10 yaşında saat tamirciliği mesleğine başlayan Abdullah Özpınar, 10 metrekare dükkanda 41 yıldır saat tamir ediyor.

Konya'da kendisine çırak arayan bir saat ustasının camda yazan ilanını görüp kapıdan içeri girdikten sonra, mesleğe adım atan Abdullah Özpınar, o günden bu yana yeni, eski, antika her türlü saati tamir ederek, zanaatını ayakta tutmaya çalışıyor.

Saat ustası Abdullah Özpınar, mesleğe 1982 yılında başladığını belirtti.

Çarşıda gezdiği sırada bir saatçi dükkanının kapısındaki "çırak aranıyor" yazısını gördüğünü ve içeri girdiğini anlatan Özpınar, "Bana 'çıraksan gel başla' dediler. O gün başladığım meslekte tam 41 yıl geçti. En zor tamir edilen saatler kronometreli saatlerdir. Bir de isteyerek yapılmayan saatlerin tamiri zor olur. Günde 4-5 saat tamir ediyorum ama gençliğimde günde 20-30 saat tamir ederdik." dedi.

Özpınar, eski, yeni ve antika saatlerinin yanı sıra mekanik masa ve duvar saatlerinin tamirini yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Saatlerin 'tık tık' sesi bize ninni gibi geliyor. Saatlerin tıklamasından, sesinden düzgün çalışıp çalışmadığını anlıyorum. Hayatımda tamir ettiğim saat sayısını bilmiyorum, çok fazla. En kaliteli saatler İsviçre ve Alman saatleri. Tamir ettiğim en eski saat 1800'lü yılların saati. Duvar saatiydi, tamir edip, teslim ettim. 1900'lü yıllardan cep saati vardı, halen de geliyorlar, yapıyoruz. Değişen dijital teknoloji ile masa saatlerinin yerini cep telefonları aldı. Masa saatleri vardı eskiden, sahura kalkmak için ramazan öncesi 3-4 gün önce saatler tamire gelir birikirdi. Tamir için son gün beklenirdi, biz de ona çok kızardık. Oysa ramazanın geleceği 2 hafta önceden belli ama yine de 'aç aç oruç tutmasınlar' diye zamanında tamir eder verirdik. Artık öyle bir talep yok. Geçen ramazanda sadece bir tane tamir ettim. Cep telefonları çıkınca bu iş de bitti."



Artık mesleğinde çırak yetişmediğini aktaran Özpınar, "Gelen çırak, ilk önce bana 'ne para vereceksin?' diyor. Ben 6 ay haftalık almadan çalıştım, meslek öğreneyim diye. Belki 10-20 sene sonra saat tamircisi kalmayacak gibi, öyle görünüyor. Saat tamirciliği para kazandırır, aç bırakmaz. Ben 3 tane çocuğumun düğününü yaptım, evimi aldım, arabamı aldım. Bu el emeği göz nuru. İşe gelmediğim gün işi özlüyorum." diye konuştu.

Geçmişte bazı ünlü isimlerin de saatini tamir ettiğini dile getiren Özpınar, antika saatlerin tamirinin ise sanıldığı gibi zor olmadığını, yedek parça sorunu yaşadıklarını bildirdi.



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