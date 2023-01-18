Seydişehir'de kamyoncu esnafının sorunları konuşuldu

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KONYA (AA) - Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal Seydişehir Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti.

Kooperatif binasındaki toplantı salonunda, Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Sivil Toplum Örgütleri başkanlarının katıldığı toplantıda Seydişehir Taşıyıcılar Kooperatifine üye olan kooperatif esnafının sıkıntıları konuşuldu.

Kooperatifin Seydişehir ekonomisine kazandırdığı katkıların konuşulduğu ziyarette, kamyoncu esnafı mazot ve diğer girdilerin aşırı artmasının işlerini olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

Ziyarete Ticaret Odası Başkanı Cemal Küçük, Esnaf Kefalet Odası Başkanı Durmuş Onar, Ziraat Odası Başkanı İsmail Korkmaz, Şoförler Odası Başkanı Hasan Ünüvar, Türk Hava Kurumu Başkanı Enes Acar, Et ve Süt Birliği Başkanı Ergun Balcı, Suğla Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İsmail Aşkayanar, Şehit ve Gaziler Derneği Seydişehir Temsilcisi Yakup Söğüt, Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Soner Güler, Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Karaarslan ve Ümit Çocukları Derneği Başkanı Münevver Yalçınkaya da hazır bulundu.



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