Yalıhüyük'te öğrencilere ücretsiz yemek uygulaması başlıyor

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KONYA (AA) - Yalıhüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde öğrencilere ücretsiz yemek verilecek.

Milli Eğitim Müdürü Kadir Genç, konuya ilişkin açıklamasında İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının da desteğiyle, ilçede bulunan tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz yemek dağıtımı yapılacağını bildirdi.















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