Konya Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmaları sürüyor

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerdeki altyapı yatırımlarına devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açılamada, 2022'de kent genelinde 402,5 kilometre yeni su şebekesi ve ıslah çalışması yaptıklarını belirtti.



Türkiye'nin en geniş coğrafyasında Konya Modeli Belediyecilik hizmetleriyle örnek çalışmalar sürdürdüklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz yıl şehrimiz genelinde 402,5 kilometre yeni su şebekesi ve şebeke ıslah çalışması yaptık. 2018'den bu yana yaptığımız yeni su şebekesi ve ıslah çalışması 2 bin 255 kilometreye ulaştı. Yine bu süreçte 352 içme suyu sondajı, 73 yeni su deposu, 69 kaptaj, 27 adet terfi istasyonu ile 5,2 kilometre açık sulama kanalı da inşa edilmiş oldu."



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