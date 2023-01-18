Kaymakam Deniz Pişkin engelli gencin hayalini yerine getirdi

KONYA (AA) - Konya’nın Seydişehir ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli gencin hayalini ilçe Kaymakamı Deniz Pişkin yerine getirdi.
Doğuştan bedensel, geçirdiği hastalık sonrası zihinsel engelli olarak özel bir okulda eğitim gören Cem Koçak'ı 2 hafta önce Kaymakam Pişkin evinde ziyaret ederek kendisine hasta yatağı vermişti.
Kaymakam Pişkin'den bu ziyareti sırasında tablet isteyen Cem Koçak tabletine de kavuştu.
İki engelli çocukları bulunan Lale ve Ferdi Koçak ailesini ziyaret eden Kaymakam Deniz Pişkin, 17 yaşındaki Cem'e verdiği sözü tutarak tableti kendisine hediye etti.
Pişkin, "Kaymakamlığımız tarafından elektronik hasta karyolası ile havalı yatak temin ettiğimiz, doğuştan bedensel ve zihinsel engeli bulunan Cem Koçak'a istediği tableti teslim etmek için ziyarette bulunduk. Kendilerine Allahtan acil şifalar diliyorum." dedi.
Koçak ailesi de Kaymakam Pişkin'e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.