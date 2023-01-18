Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

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KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Bostandere Mahallesinde kalaycılık mesleğini sürdüren 70 yaşındaki Ali Mıdık'ı ziyaret etti.

Tutal, evinin alt katında mesleği azimle sürdürmeye devam eden kalaycı Ali Mıdık'tan mesleği hakkında bilgi alarak, kap kalayladı.

Mıdık, 11 yaşında Sığmanlı Kalaycı Osman Özkul'un yanında çırak olarak kalaycılığa başladığını anlatarak, "Yıllar sonra Bostandere'ye gelerek dükkan açtım. Askere gidene kadar burada ve çevre köylerde kalaycılık yaptım. Askerde de karavanaları kalayladım. 59 yıldır bu mesleği yapıyorum. Yaşlandım ama hatırından geçemeyeceğim insanların kaplarını kalaylıyorum." dedi.



Tutal da "Unutulmaya yüz tutan mesleklerin yaşatılması için gereken desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.



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