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Konyaspor CEO'su Mustafa Göksu'dan "İlhan Palut" açıklaması:

AA

Konyaspor CEO'su Mustafa Göksu'dan "İlhan Palut" açıklaması:

KONYA (AA) - Arabam.com Konyaspor Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Göksu, şehrin, taraftarın ve yönetimin sevdiği teknik direktör İlhan Palut ile yolları ayırmanın hiç kolay bir karar olmadığını söyledi.

Göksu, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, yaptıkları teknik direktör değişikliği ve ardından yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Konyaspor için zor kararların verildiği bir dönemden geçtiklerini aktaran Göksu, "Hepimizin fazlasıyla sevdiği İlhan Palut hocamızla yollarımızı ayırdık. Şehrin, taraftarın ve yönetimin bu kadar sevdiği bir hocayla ayrılmak hiç kolay bir karar değildi. Taraftarımızın da dediği gibi bu bir nokta değil, virgül. Yakın bir tarihte Konyaspor ve İlhan Palut'un, hatta başkanımız Fatih Özgökçen ve Palut'un yollarının kesişeceğini düşünüyorum." diye konuştu.


- "Bazı kararlar kolay alınmıyor"

Göksu, Konyaspor tarihi açısından çok başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını, geçen sezonun rüya gibi olduğunu vurguladı.

Buradaki başarıda pay sahibi olanların birlikteliğine işaret eden Göksu, şöyle konuştu:

"Bu şehir dinamikleriyle ayakta kalan bir şehir. Biz, 100 yıllık bir kulübün çalışanıyız, onlar yöneticileri. Hocamızla sarıldık, helalleştik. Aramızda hiçbir problem yok. Hoca bir televizyon kanalına da açıklamalar yaptı. Hocamız, başkanımız ve yönetimimizle helalleşti. Bunu sosyal medya hesabımızdan da paylaştık. Bazı kararlar kolay alınmıyor. O kararların mutlaka temelinde çok fazla sebep var. Konyaspor büyük bir aile, kulüp bu ailenin yatak odası. Bu kısmı hocaya ve bize aittir. Orada mutlaka karşılıklı bazı kırıklıklar olmuştur ama bunları da telafi ederek, hocayla yollarımızı ayırdık. Çok fazla bilgi kirliliği var, İlhan hocanın söylemediği sözler görüldü. Bunların kaydı tabi ki yok. Bu konuyla ilgili bizim tarafımızdan da medyaya konuşan olmadı. İlk basın toplantısını şimdi yapıyoruz."


- "Konyaspor için doğru hoca imajını uyandırdı"

Yaşanan bu sürecin ardından Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarına değinen Göksu, şunları kaydetti:

"Kendisi başarılı, gelecek vadeden bir teknik adam. Özellikle genç oyunculara şans veriyor. Uzun zamandır da sistemimizde takip edilen bir hocaydı. Partizan'da iki şampiyonluğu ve 2,42 puan ortalamasını tutturmuş, Çin'in büyük futbol operasyonundaki isimlerden biriydi. Sırbistan U19 takımında milli takıma kazandırdığı önemli oyuncular vardı. Bunları gözlemledik. Bu kariyeri Konyaspor için doğru hoca imajını uyandırdı. Kendisiyle anlaştık ve başarılar diliyoruz."


- "Sehic ve Bytyqi'nin kalmasını istiyoruz"

Göksu, Amir Hadziahmetovic'e Beşiktaş'tan resmi teklifin geldiğini belirterek, "Ancak rakamlar kabul edeceğimiz seviyede değildi. İngiltere'den başka bir teklif var. Daha tatmin edici bir teklifti. Amir'in gitmesini istemiyoruz. Ancak kulübün menfaatlerini de düşünmemiz gerekiyor. Eğer gitmesi yönünde bir anlaşma yapılırsa alternatifi var. Endri Çekici'ye de teklif var. Görüşmeler devam ediyor. Verilmiş bir karar yok, eğer giderse Endri'nin de alternatifleri hazır. Sehic ve Bytyqi'nin kalmasını istiyoruz, görüşmelerimiz devam ediyor. Şartlarda anlaşırsak bizimle kalacaklar. " değerlendirmesinde bulundu.


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