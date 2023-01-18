Karapınar'da Kentsel Dönüşüm Konutları kura çekimi yapıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde, Selimiye ve Kale mahallelerine Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında TOKİ tarafından yapılan 185 konutun hak sahibi noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi.



Konya Valisi Vahdettin Özkan, Karapınar Yeni Belediye Düğün Salonu'ndaki törende, "Takip etmesi zor bir faaliyet ve program zinciri içerisinde bulunuyoruz. Karapınarlılar olarak Bakanımız Murat Kurum'la gurur duyuyoruz. Tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz. Mahalle sakinlerine evlerini hayırlı, uğurlu ve sağlıkla kullanmalarını temenni ediyorum." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 dakikalık bir video mesajı göndererek Karapınarlı vatandaşlara hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından 185 konutun kura çekimleri gerçekleşti.

Programa Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığın Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, Konya Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik ve hak sahipleri katıldı.



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