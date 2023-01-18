"Buğday Tanesi" filminin Konya galası yapıldı

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KONYA (AA) - Engelli milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesinin konu edildiği "Buğday Tanesi" filminin Konya galası gerçekleştirildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılan gala öncesi filmin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

Filmde her insanın kendisinden bir parça bulabileceğini aktaran Bayram, "10 milyon engellimiz var. Bu sayı ailelerini de ekleyince 40 milyona ulaşıyor ve toplumumuzun yarısı direkt etkileniyor. 10 milyon engellimiz için bir umut, hayata tutunabilme filmi. Engelli olmayan insanlar için de bir empati, şükür, nelerin başarılabildiğini gösterilmesi açısından önem arz eden bir film." ifadelerini kullandı.

Bayram, filmin yakında daha çok izleyiciye ulaşacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Film benim 48 yıllık hayatımı anlatan ancak yaşadıklarımın yüzde birini kapsayan bir film. Yakında sanırım 24 ülkede gösterime başlanıyor ve Türkiye'de de 1 milyon öğrencimizle buluşacak. Daha sonra da dijital platformda yayınlanacak. Çeşitli ülkelerden de film festivalleri davetlerimiz var. Mottomuz 'Yere düştüğünde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin', filmde de bu verildi. Ellerimle tutamadığımı gönlümle tuttum ve asla bırakmadım."

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