Türkiye Para Tekvando Şampiyonası Konya'da yapıldı

KONYA (AA) - Türkiye Para Tekvando Şampiyonası müsabakaları Konya'da düzenlendi.
Karatay Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 31 ilden 74 sporcu katıldı.
K44 ve K41 kategorilerindeki müsabakalarda dereceye giren erkek ve kadın sporculara madalyaları verildi.
Şampiyonada erkeklerde Mikail Akay, Mehmet Dönmez, Yusuf Yünaçtı, Emre Bulgur, Recep Özdemir, Muhammed Asbala, Sabit Köse ve Fatih Gültekin altın madalya kazandı.
Kadınlarda ise Büşra Emire, Şerife Tuncay, Damla Nur Hanife, Lütfiye Özdağ, Nisa Nur Gürses, Sevim Nur Türkmen, Fatma Atılmış ve Nisanur Yiğit altın madalyanın sahibi oldu.