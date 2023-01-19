Bozkır'da Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde Bozkır Kaymakamı Tolga Turan başkanlığında Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Bozkır Kaymakamlığı Toplantı Salonundaki toplantıda koruyucu ve destekleyici tedbir kararları hakkında bilgilendirme, suça sürüklenen çocuklar hakkında alınması gereken önlemler, okullardaki güvenlik tedbirleri, bağımlılık ve çocuk istismarı, aile ve çocuklara yönelik eğitim faaliyetleri, kurumların sorumlulukları, eğitim ve öğretime devam konusunda öğretmenler ve okul idaresine düşen görevler gibi konular görüşüldü.

Toplantıda, suça sürüklenen çocukların davranışlardan uzaklaştırılarak, sosyal hayata adaptasyonlarının sağlanması ve psiko-sosyal gelişimlerini destekleyici yönde çalışmaların ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülmesi, okullarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, çocuklara ve ailelere bağımlılık ve istismar konusunda eğitim faaliyetleri düzenleyerek toplumsal bilincin aşılanması, sağlıklı bir toplum için ailelere ve çocuklara hayatın içerisinden güncel konularla ilgili eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, istismar vakalarının erken teşhis ve müdahalesinde rol oynayan psikolojik danışma ve rehber öğretmenlerinin sorumlu olduğu okulda konuyla ilgili çalışmalar yürütmesi, mahalle muhtarlarının bilgilendirilerek aile takibi konusunda işbirliği içinde çalışılması, eğitim öğretime devam eden öğrencilerin devamsızlık durumlarının okullar tarafından takibinin yapılarak, diğer kurumlarla işbirliği içinde çocuk ve aile hakkında gerekli çalışmaların yapılmaya başlanması ve çocuğun eğitim ve öğretim hayatına kazandırılması kararları alındı.

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