Seydişehir'de halk müziği konseri düzenlendi

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde Seydişehir Halk Eğitim Merkezi Türk Müziği Korosu ve Beyşehir Türk Müziği topluğu konser verdi.

Seydişehir Halk Eğitim Merkezi Türk Müziği Korosu ve Beyşehir Türk Müziği Topluluğunun "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkıları Söyleriz" konserinde dinleyiciler keyifli vakit geçirdi.



Belediye Düğün Salonunda düzenlenen konserde TRT İstanbul sanatçılarından klarnet sanatçısı Tanju Erol da yer aldı.



Programa Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, MHP İlçe Başkanı Eyüp Gül ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcileri ile davetliler katıldı.

Konya'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmalarda derece alan Şefika Çopur idaresindeki koro bir birinden güzel Türk Halk Müziği eserleri ile dinleyicileri mest etti.









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