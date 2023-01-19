Konya'da "Matematik Öğretmenleriyle Tasarımdan Eğitime Matematikten Mühendisliğe" projesi eğitimleri sürüyor

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KONYA (AA) - TÜBİTAK 4004 Bilim ve Toplum Destekleme Programları Matematik Yılı Özel Çağrısı çerçevesinde Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Matematik Öğretmenleriyle Tasarımdan Eğitime Matematikten Mühendisliğe" projesi kapsamında matematik öğretmenlerine verilen eğitimler devam ediyor.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, projenin Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi ortaklığında, Konya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldüğü belirtildi.

Projeyle ortaokul matematik öğretmenlerinin öğrencilerini teorik bilgi yığınından kurtararak pratik yaşam becerileri kazandırmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Öğrencilerin matematiksel yetkinliklerini geliştirmek için öğretmenler, eğitsel teknolojiler aracılığıyla tasarım odaklı düşünecek, matematik ve mühendislik disiplinlerini ilişkilendirecekler. Eğitimlerde, ortaokul matematik öğretmenlerinin tasarım odaklı düşünme becerilerini geliştirmek ve farkındalıklarını artırmak için TOD (Tasarım Odaklı Düşünme) modeli ve TOD basamaklarına uygun matematik kazanımlarıyla ilişkilendirilmiş etkinlikler ve sunumlar yer alıyor. Projede katılımcı öğretmenlerin yenilikçi öğretme ve öğrenme yaklaşımlarını derslerinde nasıl uygulayacaklarını, derslerinde geogebra, scratch ve tinkercad gibi teknolojilerle nasıl kullanabileceklerini uygulamalı bir şekilde öğrenmeleri amaçlanıyor."







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