Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1460 sikke ele geçirildi

Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1460 sikke ile tarihi eser niteliğinde 10 obje ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Sürücü Ramazan E. hakkında daha önce Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığı belirlendi.

Şüphelinin üzerinde ve araçta arama yapan ekipler, motor kaputu içine gizlenmiş tarihi eser niteliğinde 1460 sikke ve 10 obje ile kaçakçılıktan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirdi.

Sikke ile objelerin Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan E, tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.