TBB Başkanı Sağkan, Konya Barosu Başkanı Unkur'u ziyaret etti

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KONYA (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Konya Barosu Başkanı Oktay Unkur'u ziyaret etti.



Baroda bir süre Unkur ile görüşen Sağkan, ziyaretin ardından yaptığı basın açıklamasında, Avukatlık Kanunu'nun 96'ncı maddesinde baro başkanlarına "Mesleğin onurunu her türlü organa karşı korumak ve harekete geçmek zorunda kaldığında da bunu bir görev olarak yerine getirme" sorumluluğunun verildiğine işaret etti.



Avukatlara yönelik CMK tarafından belirlenen ücretlerin, bu mesleğin onuruyla da insan onuruyla da bağdaşmadığını savunan Sağkan, bugüne kadar sadece avukatların değil, hakimlerin, savcıların, adliye çalışanlarının, adliyede görev yapan kolluk görevlilerinin de özlük haklarını savunduklarını, bundan sonra da savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Oktay Unkur da, 66 baro ile 21 Aralık 2022'de 24 saat süreyle, şiddet ve istismar mağduru çocuk ve kadınlar istisna olmak üzere "CMK Otomatik Atama Sistemi"nin kapatılmasına karar verdiklerini hatırlattı.

Bunun üzerine haklarında soruşturma amaçlı inceleme başlatıldığını dile getiren Unkur, başlatılan soruşturmaya yönelik incelemeyi kabul etmediklerini bildirdi.

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