Seydişehir Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Seydişehir Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurul seçimlerinde Durmuş Onar yeniden başkan seçildi.

Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurula, Konya Bölge Kooperatif Başkanı Mehmet Baybogan, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Halk Bankası Müdürü Çiğdem Ateş, Eski Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Muzaffer Çatal, çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri ile kooperatif üyeleri katıldi.

Genel kurulda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Esnaflarımız kendi geçim kaynaklarını sağlayan kişiler değil, aynı zamanda şehrimizin gelişimine katkı sağlayan en önemli meslek grubudur. Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile güzel bir birliktelik sağladık. Kooperatifimizin çalışmaları iyi bir düzeyde. Ben başkanımıza ve yönetim kuruluna kolaylıklar diliyorum. dedi.



Yapılan seçimde yeniden başkan seçilen Başkan Onar da "Seydişehir'de birlik ve beraberlik ortamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kooperatife üyelerimize elimizden geldiğince en iyi hizmeti vermeye çalışacağız. Yeniden başkanlığa seçilmemde desteklerini esirgemeyen üyelerime teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Onar'ın yeni yönetim kuruluna, Ümit Doğruöz, İbrahim Bezci, Mehmet Kavalcı, Ramazan Erkaldı seçilirken, Denetim Kurulu üyeliklerine ise İsmail Zincirlitaş ve Ömer Pekşenarslan seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.